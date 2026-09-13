Прибират корумпирани ченгета на "Капитан Андреево"
Акцията не пречи на преминаването на товарните и леки автомобили през пункт
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Акцията не пречи на преминаването на товарните и леки автомобили през пункт
Спецпрокуратурата е получила доклад от Европейската служба за борба с измамите
Димитър Франтишек Петров остава редови прокурор
Прокуратурата публикува аудио файловете от три лични срещи и един телефонен разговор
Това обяви говорителката на Спецпрокуратурата Сийка Милева
Изнасянето на информация по случая не е в интерес на разследването
Групата е действала на територията на област Перник от март 2017 г
Специализираната прокуратура привлече като обвиняеми шест лица за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София...
Антимафиоти от ГДБОП заедно с експерти от НАП заловиха пратка от над милион и половина бандероли, с които биха се произвели фалшиви банкноти за 50 мил...
Акцията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура Под ръководството на Специализираната прокуратура при спецоперация служители...
София. Специализираната прокуратура повдигна обвинения на десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел отвличания, принуда, унищ...
София. Щети за над 30 милиона лева са били нанесени от данъчни измами. Те са били установени при мащабна операция на специализираната прокуратура и ДА...
София. Шестима са задържани при операция на отдел "Наркотици" в ГДБОП, реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура, съобщава пресцен...