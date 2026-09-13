Наследникът на Меркел забърка скандал с украинските бежанци
В момента наблюдаваме социален туризъм, каза Фридрих Мерц
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В момента наблюдаваме социален туризъм, каза Фридрих Мерц
Лондон. Най-голямото предизвикателство пред обединена Европа е да остане конкурентоспособна в условията на глобална криза. Това заяви министърът на въ...
Берн. Швейцарското правителство реши да не дава социални помощи на граждани на страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които идват в страната,...
Лондон. Министърът на труда и пенсиите на Великобритания Иън Дънкан Смит обяви, че страната води разговори с други правителства, за да бъде ограничен...
Брюксел. Европейският парламент обсъди въпроса със свободното движение на работници в Европейския съюз. Еврокомисарят по заетостта Ласло Андор за за...
Брюксел. От Брюксел оспориха позицията на Великобритания, че имигрантите от ЕС се възползват от британската социална система, или че твърде щедрата зд...
Брюксел. Европейската комисия поиска обясняние от Австрия, Великобритания, Германия и Холандия защо настояват ЕС да преразгледа правилата за свободн...
Само 10 000 българи се гласят за Великобритания, според посланика ни в Лондон