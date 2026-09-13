Прокурорите и следователите бият аларма в Европа! Недопустима намеса на ПП
Острата позиция е изпратена до Европейската комисия
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Острата позиция е изпратена до Европейската комисия
Разговорът с и.ф. главния прокурор бе по инициатива на ръководствата на съсловните организации
Република България е правова държава, в която върховенството на закона е конституционен принцип
Произшествието е изключително мащабно
Тя трябва да има конкретни цели и резултати, които няма как да бъдат постигнати с промените в Конституцията
Той притежава редица яхти и имоти из цяла Франция
В България не е останала незасегната власт, смята съпредседателят на ДБ
"Ние сме тук, за да покажем, че не ни е страх", обяви Невена Зартова, шефката на Софийска районна.
Лектори на специалния семинар са опитни федерални прокурори
Следователите избират свой представител за новия състав на Висшия съдебен съвет
Прокурор № 1 обикаля петте апелативни района на страната
Закриването на спецпрокуратурата е в интерес на Цветан Василев, Божков, Баневи, Бобокови, обяви Камарата на следователите
"Малкото останали военни прокурори и следователи работят без сън от сряда"
Oбщoтo cъбрaниe нa cлeдoвaтeлитe c 287 глaca избрa Cтeфaн Пeтрoв
Това е второ дарение на апарати за плазмафереза със средства, събрани от прокурори, следователи и служители
Осигуриха два апарата за плазмафереза
Сийка Милева изрази от името на Иван Гешев благодарност към участниците в дарението
Наградите са за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните им задължения по значими за обществото случаи през годината
Малко известен факт е колко много помага на България
Даниела Машева и Сийка Милева приветстваха следователите