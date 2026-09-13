Траволта "катастрофира" в Кан
Големи актьори често не могат да са добри режисьори
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Големи актьори често не могат да са добри режисьори
Естествена и земна, тя е отлична актриса
Актрисата направи режисьорския си дебют
Зрителите ще могат да наемат заглавието за 48 часа само от 27 август до 16 ноември
Актрисата разкрива чувствителната страна от характера на героинята си
Актрисата пропуска събития за представянето на новия си филм "Черната вдовица"
Ен Би Си се отказа от излъчването на церемонията за наградите през 2022-а
Актрисата се сгоди за Колин Джост през 2019-а
Скарлет Йохансон се завръща на 1 май
Мъжете в индустрията все още получават двойно по-високи хонорари
Мистериозното минало на фаталната жена отдавна вълнува феновете
Красавицата сега се бори за „Златен глобус“ и очаква да се класира в топ 5 за Оскарите
Първият вълнуващ трейлър на филма за Наташа Романоф разкрива красива и разтърсваща история
Звезди на Холивуд се интервюират един друг за специално издание на „Variety“
„Marriage Story“ излиза по Нетфликс на 6 ноември
Красавицата започна снимки в Норвегия
Дата за сватбата все още не е оповестена
Скарлет Йохансон - любима актриса за ролята си на Черната вдовица
Скарлет Йохансон бе обявена за най-касовата актриса за всички времена в Холивуд. Според портала "Бокс Офис" 31-годишната звезда от "Мач пойнт" е печел...
Скарлет Йохансон има най-божествени пропорции. Тя зае първото място в класацията за идеална фигура, защото тялото й е най-близо до златното сечение н...