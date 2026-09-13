Симона от "Хелс Китчън" неузнаваема. Нова визия /СНИМКИ/
Не вярвай на очите – дори те могат да лъжат, написа колоритната брюнетка
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Не вярвай на очите – дори те могат да лъжат, написа колоритната брюнетка
Познати ми казваха, че те ще ме смажат, но аз ги смазах психически, доволна е Симона
Колоритната брюнетка се готви за още нещо голямо
Хубавата Симона раздели кухнята на Ада на лагери
Митко направи голяма крачка
Всички онемяха при тези мотиви на съда
Има страх в семействата на жертвите, каза Дияна Стефанович
Роднините на една от жертвите поискаха над 1 млн. лв. обезщетение
И при него има напрежение заради злополучните събития
Униформената редовно се возела в колата на мъжа и когато той бил спиран за проверка на пътя, тя показвала служебната си карта
Административно решение от полицията
Поп фолк звездата гледала внучката Галина, а бащата Даниел бачкал по морето
Поп фолк звездата пусна дъщеря си на дискотека, а тя гледа бебето
Кристиян пиеше успокояващ чай, каза приятелката му Симона
Илия Загоров даде ок на любовта между Симона и полицая Даниел
Певиците чакат Гърция да разхлаби мерките, за да атакуват сцените там
Убиецът на 15-годишната Симона отива в затвора за 30 години. Присъдата постанови Окръжен съд в Сливен, след като злосторникът Димитър Иванов призна ви...
Делото срещу убиеца на 15-годишната Симона от Сливен влезе в съда и е насрочено за 26 юли, съобщиха от прокуратурата. Деветокласничката от професиона...
Димитър, който уби 15-годишната Симона, преди това стрелял по приятеля й в двора на Икономическата гимназия в Сливен. Така твърдят родителите на момич...
В събота в отделението по реанимация задържаният за убийсвото на Симона, Димитър Иванов е направил опит да се самоубие като скочи през прозореца. Имен...