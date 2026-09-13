Напрежение. Лавров избухна, разпердушини Запада
На заседание на Съвета за сигурност на ООН
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На заседание на Съвета за сигурност на ООН
Неприемлива ескалация, зяви руският първи дипломат
Генералният секретар на ООН е изпратил писма и до лидерите на Украйна и Турция
По време на заседание на Съвета за сигурност
Руският министър на външните работи на посещение си в Бразилия
САЩ ще подкрепят Украйна в конфликта, колкото е необходимо, докато войната приключи
Руският външен министър очерта обновена концепция за външната политика
В Русия Самех Шукри се очаква да се срещне с колегата си Сергей Лавров
Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба поиска от МААЕ незабавно да изпрати експерти
Целите на руската военна агресия са защита на населението на Донбас
Лавров подкрепи идеята на Николай Малинов за международно обединение на русофилите
Това е първият телефонен разговор между двамата министри
Стана им навик да обявяват неща по микрофона и след това да забравят за тях, заяви руският външен министър
Какво е условието?
България отказа да предостави въздушен коридор за руски правителствен самолет, каза посланичката
По думите му Щатите дирижират процесите отвъд Океана и отслабват Европа
Руският външен министър говори пред 30-ата асамблея на Съвета за външна и отбранителна политика
Руският външен министър имаше планирана визита у нас днес, но тя бе отложена заради вируса
Това съобщава руският депутат Василий Иконников, който бе у нас за 3 март
Сергей Лавров се срещна с Помпео по време на Мюнхенската конференция