Топ съдия изнесе семинар има ли дузпа за Левски
Детелин Баялцалиев опита да даде подробен анализ
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Детелин Баялцалиев опита да даде подробен анализ
PULSE KIDS със здравен семинар на тема „Детското здраве, чрез спорт“
В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия
Жените са ключов фактор в предотвратяването на конфликти, каза той
Организира семинар за новите мерки по Стратегическия план
Смяната на модела, промяната на промяната е отговорност, каза
Владимир Бронфенбренер представя методика и материали, разработени в Израел
Същото ще важи и за семинарите
Милица Мирчева и Йоло Николов на №1 в България за 2020 в средните и дългите бягания
Предстои изготвяне на план
Радвам се, но и не съм изнедадан, заяви шефът на реферите у нас Костадин Стоичков
Добромир Карамаринов откри срещата в Самоков
Белчо Горанов откри семинара в НСА
Техническият директор на UWW Дега Нямке с приветствие към участниците
Основната цел на обучението бе да се направи детайлен анализ на последните промени в Кодеска за Застраховането, както и заинтересованите лица да получ...
Семинар „Европейските програми за нас - либералният младежки поглед" се проведе в град Варна. Той беше организиран от Европейския информационен център...
Министърът на вътрешните работи откри работен семинар на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществе...
Над 100 млади хора присъстваха на първия семинар в София, част от академията "Иновация в действие". Инициативата е на "Солвей Соди" АД и е със социале...
Експерти от Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия - Опитна станция по картофите в Самоков ще проведат среща със земеде...
Използването на арбитражните институции осигурява бърз, евтин и ефикасен способ за разрешаване на търговски спорове и събиране на вземания. Това разбр...