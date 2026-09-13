Всичко за Седми Клас

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По-висок бал за гимназиите

По-висок бал за гимназиите

София. Лесните тестове в седми клас ще вдигнат бала за най-желаните гимназии тази година, предрекоха учители по математика. Тестът, който седмокласниц...

23 май | 18:10
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Матури за 7-ми и 12-ти клас

Матури за 7-ми и 12-ти клас

София. Днес се провеждат матури и външното оценяване по български език и литература. Те са две в едно за трета поредна година. Близо 120 000 ученици о...

21 май | 6:24
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