Важно от МОН след НВО. Седмокласниците в тези градове са най-добри
Ето какво показва анализът на оценките тазгодишното национално външно оценяване
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Ето какво показва анализът на оценките тазгодишното национално външно оценяване
МОН обвързва план-приема след 7 клас с потребностите на пазара на труда
Анализът на резултатите ще бъде изготвен до края на септември
Учениците ще отговорят на 26 въпроса
Класните стаи вече са дезинфекцирани и запечатани
Седми и десети клас държат тестове в един и същи ден
Влизат в гимназия и с 0 точки от теста
До този момент изпитът след седми клас се провеждаше на два модула - задължителен и по желание...
Ще трябва да могат да разработят проект на технически обект Учениците ще избират професия с помощта на интернет Неотдавна просветното министерство п...
Начинът, по който се образува балът на учениците на изпита след седми клас, се променя. Това е записано в проект за изменение на Наредба номер 11, по...
София. Лесните тестове в седми клас ще вдигнат бала за най-желаните гимназии тази година, предрекоха учители по математика. Тестът, който седмокласниц...
Изпитен ден предстои за зрелостници и седмокласници. Зрелостниците днес ще се явят на втора задължителна матура по предмет по избор, а седмокласниците...
София. Днес се провеждат матури и външното оценяване по български език и литература. Те са две в едно за трета поредна година. Близо 120 000 ученици о...