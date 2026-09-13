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Нашенката ще ръководи финала на Световното по снукър
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Нашенката ще ръководи финала на Световното по снукър
Тежък инцидент с фатален край за нейната майка
Трагичната новина съобщи братът на магистрата
Ето вероятната причина за трагедията
Участвала е в още потресаващи дела
Хиляди искат отстраняването й
Това съобщиха колегите й от Софийския градски съд
Нелеп инцидент отне живота на младо момиче от Сандански, а нейна приятелка е тежко ранена и с опасност за живота. Трагедията се разигра към 11,40 часа...
Съдийката от Пазарджик Майа Попова, която седна зад волана с 5,02 промила алкохол в кръвта, бе осъдена едва на 2 години пробация, съобщава "Марица"....
Около 100 фенове на "Поповица" са избухнали в смях по време на грозната сцена с Лилия Думбалакова. Съдийката бе ударена от играч на тима при скандала...
Завързали около врата на бай Кольо камъни от дувара и го хвърлили в язовираЗа да го намери, дъщеря му Геновева обеща и парична награда Изчезналият пр...
Полицията търси убийците Откритият Николай Димитров, чийто труп бе намерен в неделя в язовир „Мелницата" край Завет, е бил удушен. Това сочат данни...
Сливен. Първото дело на Йордан Лечков срещу държавата в лицето на прокуратурата започна в четвъртък в окръжен съд Сливен. Съдия-докладчикът Снежана Б...
Красимира Медарова, която ГЕРБ прати в ЦИК, ще отговаря за вота Съдия ще отговаря за провеждането на предсрочния парламентарен вот в служебния кабине...
София. Състав на Софийски градски съд остави в ареста с мярка "задържане под стража" Велик Корчев и Станислав Маламов. Двамата са обвинени за грабеж и...
Докато нападателите вилнеели, съдийката и мъжът й празнували два етажа по-горе
Визите им не позволявали концертна дейност
Димитрина Ангелова стана майка, докато гледа делата на Пилето и Масларова