Ключът се счупи точно в ключалката? Ето как да го измъкнете
Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
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Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
Франциск е бил скромен и е настоял за позлатена версия от истинско сребро
Четири прости идеи
Той беше опериран на 11 май в "Софиямед" след счупване на лявата бедрена кост
Във Фейсбук самата Караянчева съобщи, че е със счупена раменна става
Икер Касияс счупи още един от рекордите в Шампионската лига. "Порто" победи "Макаби" Тел Авив с 2:0, а капитанът на испанския национален отбор записа...
Бившата "Мис България" и участник в тв-шоуто "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" Ивайла Бакалова, която вчера счупи кост на крака си при една от външните мисии...
Карабинерът, който е държал платформата във въздуха над манежа, на който пострадаха акробати, се е счупил на три части. Той е причината за инцидента в...
Урагани и поледици в половин България днес