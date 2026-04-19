Делото САПАРД приключи без осъдени
Причината - изтичане на абсолютна давност
София. Пореден фалстарт регистрира делото СПАРАД в спецсъда и беше отложено за 15 януари догодина, предаде БГНЕС. Причината е, че адвокатката на една...
Председателят на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров коментира случая с дисциплинарното уволнение от ВСС на Камен Ситнилски и други...
София. Върховният касационен съд уважи искането на главния прокурор Сотир Цацаров и върна делото за пране на 7.5 млн. евро от програма САПАРД. Процесъ...
София. За втори път мегаделото за източване на 7.5 млн. евро от програма САПАРД бе отложено. Причината този път е, че две от подсъдимите - Лазаринка...
София. Делото "САПАРД" за източването на близо 7,5 милиона лева от европейска програма бе отложено от Специализирания съд, тъй като подсъдимият бизнес...
София. Мегаделото "САПАРД" за източването на близо 7,5 милиона лева от европейска програма отново ще бъде гледано от Специализирания съд днес. Подсъд...
Процесът срещу Марио Николов и още петима беше върнат за доразследване
София. Върховният касационен съд (ВКС) отново отложи делото за източване на 7,5 милиона евро по програмата САПАРД. Причината този път е пътуването до...
София. Независимо от отсъствието на основни адвокати, Върховният касационен съд (ВКС) даде ход на казуса „САПАРД". Съдът реши, че до месец ще вземе ре...
София. Прокуратурата е внесла искане до Върховния касационен съд за възобновяване на делото САПАРД. До 2-3 дни ще завърши служебната проверка, съобщи...
София. Спирането на жалбата по делото САПАРД не е било съгласувано със зам. главния прокурор Галина Тонева. Това стана ясно от нейно интервю пред БНР....
Ченалова и Калпакчиев отказали да изискат разпитите от Мюнхен
София. Скандал по делото САПАРД гръмна в прокуратурата. Часове след като държавното обвинение оттегли жалбата срещу произнесените оправдателни присъди...
София. Ключови пропуски на прокуратурата са минирали делото "САПАРД". Това става ясно от 77 страници мотиви на съдията от Софийския апелативен съд (СА...
София. Възможно е прокуратурата да е допуснала грешка по делото за източване на пари по САПАРД. Това каза зам.-главният прокурор Галина Тонева днес.Ма...