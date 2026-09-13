Всичко за Самоубийства

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САЩ с рекорд по самоубийства

САЩ с рекорд по самоубийства

Броят на самоубийствата в САЩ е достигнал най-високото си равнище през последните 30 г., става ясно от доклад на Центъра за превенция и контрол на заб...

23 април | 17:15
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Живите факли са вик за помощ

Живите факли са вик за помощ

Все по-често се самообесват бедните възрастни, казва психологът доц. Маргарита Бакрачева - Доц. Бакрачева, след последния случай на самозапалване мно...

05 ноември | 20:15
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