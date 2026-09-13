Ужасен инцидент в метрото! Има ли пострадали
Опит за самоубийство в метрото
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Опит за самоубийство в метрото
Статистиката за октомври са 2153, а починалите от коронавирус от началото на 2020 са 2087
Опасният медикамент е срещу акне
Две самоубийства в Гоце Делчев шокираха хората в града. Драмите се разиграха близо една до друга, но няма връзка между тях, твърдят от полицията. Първ...
Две самоубийства на млади хора почерниха Гоце Делчев. Те са станали само в рамките 4 часа, съобщава БГНЕС. Жена на видима възраст около 35 години се...
Броят на самоубийствата в САЩ е достигнал най-високото си равнище през последните 30 г., става ясно от доклад на Центъра за превенция и контрол на заб...
Фейсбук вгради инструмент за предотвратяване на самоубийства, пише "Индипендънт". Инструментът „Suicide Prevention" („Предотвратяване на самоубийство"...
В четвъртък в Япония ще бъде даден старт на кампания за превенция на самоубийства, съобщава BBC, цитирани от агенция "Фокус". Сред държавите от „голям...
4 трупа, повечето от които на самоубийци, потресоха Бургас. Инцидентите са станали в рамките само на последното денонощие. В събота вечерта 22-годишна...
10 000 са жертвите на гръцката дългова криза, писа днес в. "Кориере дела сера". Една от последните жертви е 26-годишният син на един от най-известните...
53-годишен бизнесмен от Бургас сложи край на живота си, след като скочи от десетия етаж на психодиспансера в морския град. Трагедията се разиграла мал...
Мъжете от 18 до 25 и между 55 и 65 години най-често си посягат на живота, казва д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Специализираната болница по психи...
Болен от рак се самоуби в клиника, жена легна под влака за Солун Вълна от самоубийства изправи косите на софиянци днес. Трима мъже скочиха от високо...
Само в рамките на 12 часа в столицата са станали 3 самоубийства. Първото самоубийство се е случило снощи в квартал "Люлин". Тогава млад мъж е скочил о...
14-годишната Паула избрала смъртта заради скандал вкъщи или несподелена любов Черна серия от самоубийства почерни 2015-а на старта й. Трима младежи и...
София. Данните на сектор "Психично здраве" в Националния център по обществено здраве и анализи показват, че всеки ден средно двама души в България уми...
Все по-често се самообесват бедните възрастни, казва психологът доц. Маргарита Бакрачева - Доц. Бакрачева, след последния случай на самозапалване мно...
Сливен. Трима души от Сливен направиха опит да се самоубият в неделя. Пациентите са спасени, похвалиха се от областната болница. 24-годишен мъж опитал...
Лондон. Всяко пето дете е тормозено в интернет, съобщава британският вестник "Гардиън". Анкета на британското Национално дружество за превенция на жес...
Атина. Самоубийствата в Гърция през 2011 г. бележат рекорд за последните 50 години. Това сочи статистика на Световната здравна организация, позовавайк...