Притиснаха Костадинов. Той отговори светкавично
Българските власти са виновни, че България е неприятелска за Русия държава
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Българските власти са виновни, че България е неприятелска за Русия държава
Заради изгонените дипломати работата в посолството е "изключително сложна"
По повод на годишнина от българо-руската дружба
"В условията на усложняване на международната обстановка са очевидни „непрестанни” опити да се забие клин в руско-българския диалог"
Дипломатическата мисия обяви, че Вашингтон следва курса на "мегафонната дипломация"
Реорганизацията на движението започва от 12 часа днес
Посланикът на Русия Анатолий Макаров запали светлините на 13-метровата коледна елха в центъра на града
МВнР изпратило дипломат до мисията на Москва в София, за да изрази "разочарование" от публикацията за „олигофрени и малоумници”
Два снаряда са поразили руското посолство в сирийската столица Дамаск. Това предаде АФП. Посолството на Руската федерация в Дамаск е било подложено н...
32 души са задържани по време на безредиците във Варшава
Варшава. Нападение над руското посолство във Варшава. Полски националисти са атакували сградата със сигнални ракети, бутилки и други предмети. Местнит...
Дамаск. Руското посолство в Дамаск потвърди, че на територията на дипломатическата мисия е паднал минометен снаряд, няма пострадали при инцидента, съо...