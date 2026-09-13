Газпром предложи да развие нефтения и газовия сектор на Крим
Москва. Руската енергокомпания Газпром, която е държавна собственост, предложи да развие кримски нефтен и газов сектор, заяви днес официален говорител...
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Москва. Руската енергокомпания Газпром, която е държавна собственост, предложи да развие кримски нефтен и газов сектор, заяви днес официален говорител...
Лариса. Делото за русия ангел Мария ще бъде гледано днес от 12 ч. в съда в Лариса. Миналата седмица пък се появи друго българско бебе - Соня, открито...
Стара Загора. Три от децата на многодетното семейство Сашка и Атанас Русеви от Николаево, родители на „русия ангел" Мария, открита в циганско гето в Г...
Атина. Арестуваха петима българи и двама гърци за участие в мрежа за незаконни осиновявания. Акцията на гръцката полиция е част от разбиване на престъ...
"Искам я в България, аз не съм го продал", каза майка й
София. Днес в Гърция започва делото за "Русия ангел". На него съдът трябва да вземе решение за осиновяването на малката Мария, която просълзи цял свят...
САЩ разработиха план за евакуиране на спортистите си от Сочи
Париж. Френски съд постанови казахстанския магнат и дисидент Мухтар Аблязов да бъде екстрадиран в Русия или Украйна, за да отговаря там по обвиненият...
Лариса. Делото за настойничеството на малката Мария, която през октомври миналата година бе открита в ромско семейство в Гърция, бе отложено от район...
Николаево. Четири от братята и сестрите на „русия ангел" Мария ще растат в приемни семейства, други две ще бъдат настанени в сиропиталища. Съдбата на...