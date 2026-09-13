Асфалтират пропадналия път за Роженския манастир
Подпочвена вода забави укрепването на шосето Пропадналия участък на пътя за Роженския манастир ще бъде асфалтиран в близките дни и движението за авто...
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Подпочвена вода забави укрепването на шосето Пропадналия участък на пътя за Роженския манастир ще бъде асфалтиран в близките дни и движението за авто...
Валя Балканска открива феста, девет посланици на родопските поляни "Детски Рожен", мегахоро с близо 40 хиляди участници, демонстрации на занаяти и пр...
До края на този месец пътят за Роженския манастир най-сетне ще бъде отворен за автомобили и автобуси. Ремонтът на шосето върви с пълна сила, половинат...
Честите валежи не позволяват да започне укрепването на единствения път, който води до Роженския манастир. Шосето рухна в началото на април 2013 г. в у...
През последните 550 дни миряни се отказваха да стигнат до светата обител Благоевград. След година и 7 месеца чакане община Сандански най-сетне получи...
Благоевград. Свещеник счупи носа на бивш селски кмет заради семейни сергии с икони пред Роженския манастир. Сагата се разигра по Нова година в Пиринск...