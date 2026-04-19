Дъщерята на Росица Янакиева става общински съветник
Дъщерята на бившия кмет на Перник Росица Янакиева става общински съветник. Александрина Костадинова-Славева беше втора в кандидатската листа на партия...
Изложба живопис в памет на преждевременно починалата народна представителка от АБВ Росица Янакиева ще бъде открита в Народното събрание на 27 май. Екс...
София. Лъчезар Никифоров положи клетва като народен представител в парламента днес. Той заема мястото на Росица Янакиева, която почина на 26 януари....
Последно сбогом с Росица Янакиева си взеха държавници, политици и целият град
Росица Янакиева издъхна след 20 дни битка за живота сиБившата кметица печелеше сърцата и на политическите си противници Заместник-председателят на На...
София. Поклонението пред тленните останки на Росица Янакиева ще бъде на 27 януари 2015 година от 11.00 часа в сградата на Двореца на културата в град....
Зам.-председателят на Народното събрание, която във вторник бе приета по спешност във ВМА, се оказа със спукана аневризма - патологично разширение на...
Зам.-председателят на Народното събрание Росица Янакиева е постъпила по спешност във ВМА рано тази сутрин. Това потвърди пред Фокус шефът на пресцентъ...
Предложението на ГЕРБ за пенсионната реформа бе направено прибързано и без да бъде съгласувано с коалиционните партньори. Това заяви зам.-председателя...
Двама председатели ще има парламентарната група на АБВ. Единият ще е проф. Борислав Борисов. Както "Стандарт" съобщи, другият съпредседател ще бъде Ро...
Перник. Местната власт в Перник е в криза, след като доскорошният кмет Росица Янакиева избра да стане депутат. Общински съвет избра за временен градон...
София. Без споразумение и без прозрачност цената на управлението не може да бъде толкова висока, че ние да пренебрегнем онова, което нашите избиратели...
София. Има съмнения за легитимността на новоизбрания кмет на Перник инж. Иван Иванов. Това съобщи досегашният градоначалник на града Росица Янакиева в...
За една година борбената дама се раздели с БСП и кметския стол Росица Янакиева е третият човек на висок държавен пост в историята на Перник. Така нас...
София. "Ще участваме в разговори и ако са удовлетворителни за нас по отношение на нашите виждания бихме подкрепили правителство на ГЕРБ и бихме партни...
Перник. Росица Янакиева от АБВ стана баба и депутат в изборната нощ. Синът на кметицата на Перник се обадил към 23 часа, за да съобщи на майка си, че...
Росица Янакиева е втори мандат кмет на Перник. Кандидат-депутат е в листата на АБВ в Перник и 26-и МИР София-област - Г-жо Янакиева, кои са вашите це...
"Миналото трябва да бъде четено обективно - с неговите плюсове и минуси". Около това се обединиха кандидат-депутатите на АБВ от 25-и МИР в София, къде...
София. Кметът на Перник Росица Янакиева е предложението на партия „Алтернатива за Българско Възраждане" за водач на листите с кандидатите за народни п...
София. "Задължително ще настояваме за предварително тестване на новата методика за такса смет първо в част от общините". Това каза кметът на Перник Ро...