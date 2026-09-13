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Освобождение. Но от какво?

Освобождение. Но от какво?

Неотдавна някой бе качил във Фейсбук факсимиле от тест на дете в началното училище. На мултикултурния въпрос "Кой ромски празник познавате?" детето бе...

03 март | 7:05
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