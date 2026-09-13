Историята не бива да бъде бухалка за самочувствието
Еничарите са били робите и мутрите на султана, казва доц. Светлана Иванова
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Еничарите са били робите и мутрите на султана, казва доц. Светлана Иванова
Със залп в чест на свободен Сливен и свободна България започна днес честването на 141 години от Освобождението на град Сливен от турско робство
Вицепрезидентът Маргарита Попова заяви в словото си за 138-годишната от Освобождението на Шипка, че е "имало е 5 века робство, а не съжителство." "Не...
Неотдавна някой бе качил във Фейсбук факсимиле от тест на дете в началното училище. На мултикултурния въпрос "Кой ромски празник познавате?" детето бе...
На 3 март България празнува освобождението от турско робство. Става въпрос за свободата и нейните измерения. Това заяви вицепремиерът и министър на об...
Две думи взривиха новините, коментарите и анализите - "робство" и "съжителство". Взривът отнесе главата на просветния министър Танев, но едва ли това...
Костадин Костадинов, историк - Г-н Костадинов, защо се подменя българската история и докъде могат да стигнат спекулациите с уж политическо коректно,...
И двата термина - и робство, и съжителство, не са верни като термини от академична гледна точка". Това заяви пред Нова ТВ професор Божидар Димитров по...
Срещу съжителството никой не е вдигал въстание, заяви министърът Една промяна в учебните програми по история изправи на нокти държавата. Става дума з...
България е на първо място в Европа по процент на населението, което живее в робски условия. Това сочи докладът „Индекс за робството" за 2014 година, и...
Политиците вече изгониха два милиона от най-можещите българи, казва Владимир Зарев
Лондон. Майка, баща и син бяха пратени в затвора за поробване на мъж за два месеца във Великобритания, съобщава в. "Мирър". Дейвид Рок, съпругата му Д...
Лондон. Около 30 милиона души са поробени в световен мащаб, принудени да работят в публични домове, жертви на дългове или дори родени в робство, сп...