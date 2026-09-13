Лоша новина за инвеститорите в биткойни
Планът на Белия дом за стратегически резерв в биткойни всъщност не отговори на пазарните очаквания
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Планът на Белия дом за стратегически резерв в биткойни всъщност не отговори на пазарните очаквания
Не е ясно къде са близo двa милиoнa тpoйyнции нa cтoйнocт oт oĸoлo 4,5 млpд. дoлapa
Причината е замразяването на руски активи
От две години решението на част от проблемите се нарича срочна служба в Доброволния резерв за шест месеца
Отделяйте 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в добре управляван пенсионен фонд
Вносители са лидерите на ГЕРБ, ПП и ДПС
Тя ще трае 6 месеца
Населението няма нужда да се притеснява от изчезването на лекарствени продукти
Министерството на енергетиката започва проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв, съобщи бТВ. Със заповед на мини...
Бюджетните резерви ще стигнат за 4 години, после идва краят на безплатния живот Всяко семейство със собствено жилище, безплатно образование в училища...
Борис Грозданов беше избран от парламента за председател на новата структура за контрол на публичните финанси - Фискалния съвет. Той беше предложен от...
Фискалният резерв към края на първото тримесечие на 2015 година е 11,1 млрд. лева. Към края на март има излишък в размер на 257,1 млн. лв. Това написа...
Валутният резерв на България е достигнал рекордните 15,580 млрд. евро през октомври, показват данните на БНБ. Това е ръст с 12% спрямо началото на год...
София. "Категорично няма основание, че ни чака фалит на държавата. Фискалният резерв в края на април е 6 милиарда лева". Това заяви министърът на фина...
Почти 6 млрд. лв. е стигнал фискалният резерв на страната в края на март. Финансовото министерство отчете ръст от 1.7 млрд. лв. в сравнение с първото...
Всяко чудо за три дни ли са страстите с актуализацията и ветото за бюджет 2013? Така излиза, истинският дебат е за следващия, казва финансистът Любоми...
Информацията за състоянието на бюджета е тревожна, твърди левият лидер
София. Балансиран държавен бюджет получи новият финансов министър Петър Чобанов от служебния си предшественик Калин Христов. Това стана ясно днес в Со...