Борислав Цеков каза истината за сблъсъка между КС и прокуратурата
Според него има смущаващи неща в подхода, който са избрали от Конституционния съд
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Според него има смущаващи неща в подхода, който са избрали от Конституционния съд
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