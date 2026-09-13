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Учителите в регистър

Учителите в регистър

Ще получават точки, ако участват в обучения София. Всички учители у нас ще бъдат вкарани в общ електронен регистър. Това предвижда Националната страт...

01 август | 4:05
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