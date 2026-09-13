Голяма новина за домоуправителите и етажната собственост
Фирмите домоуправители задължително със застраховка „Професионална отговорност“, а сдруженията с идентификационен код
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Фирмите домоуправители задължително със застраховка „Професионална отговорност“, а сдруженията с идентификационен код
Начело може да застане министърът на електронното управление Божидар Божанов
2,6 млрд. лв. налива властта са за дигитална свързаност
От 27 юли сайтовете на Търговския регистър и Имотния регистър се обединяват в един
Спираме да вадим копия от дипломите
Работим вече за сезон „Лято 2016", залагаме на масирана и фокусирана реклама. Имаме сключени договори за стратегическо партньорство с големи туроперат...
Ще получават точки, ако участват в обучения София. Всички учители у нас ще бъдат вкарани в общ електронен регистър. Това предвижда Националната страт...
София. Депутатите ще чистят мъртвите души от списъците до март. Това е един от акцентите след съвместната среща на правителството и депутатите от упра...