Отиде си една от най-умните българки, дала живота си за книгите
Почина Албена Раленкова, дългогодишна редакторка в издателство "Фют"
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Почина Албена Раленкова, дългогодишна редакторка в издателство "Фют"
В неделя френското правителство за пръв път се намеси във връзка със ситуацията
Всички лекари да са на работното си място
Диана Ковачева изпрати сдпециално становище
Джеймс Барк купи рекликва от 2000-ата година
Дежурният редактор е направил грешка и ще бъде наказан.
Това се случи с редактор на унгарски вестник
ваксина,епидемия, световни лидери
Стадионът в Разград ще е почти пълен
Херцогинята на Съсекс гостува като редактор на списанието
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Американският президент Барак Обама ще стане главен редактор на технологично списание за един ден, съобщиха от изданието "Уайърд" (Wired). Той ще ръко...
"Уикипедия" вкарва в своя режим на работа редактор на информация с изкуствен интелект. Целта е той да засича нови статии и редакции с "ниско качество"...
Журналистът Бен Брадли издъхна на 93 г. от алцхаймер На 93 г. в дома си във Вашингтон почина легендарният американски журналист Бен Брадли, под чието...
Ванга предрече, че ще стана голям човек, казва Евтим Евтимов
За пръв път жена оглави култовото американско списание