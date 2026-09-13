Пускат по бърза писта строежа на 8-и реактор на АЕЦ "Козлодуй"
Кадровият проблем забавя развитието на ядрената енергетика у нас
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Кадровият проблем забавя развитието на ядрената енергетика у нас
Има дефект в европейската енергийна политика, категорични са експертите
Спирането е координирано с Електроенергийния системен оператор
Гледаме сериозно и на идеята за осми блок в АЕЦ, посочи Румен Радев
Термоядреният синтез всъщност възпроизвежда начина, по който се генерират светлината и топлината в звездите. В случая със Слънцето това е образуването...
Забелязани са пукнатини в охладителната система
Реакторът беше единственият все още работещ от общо шест
Шести блок продължава да работи и да захранва атомната централа с електричество за собствените ѝ нужди
Докато САЩ и Русия се бият за свръхоръжия, Китай си осигури енергийна независимост
Правителството одобри доклад на министъра на енергетиката
НАСА иска изграждане на атомент реактор
Всички документи до заповед за избор на площадка вече са готови
Една от технологиите, за която се предполага, че ще се използва, е технологията AP 1000
Росатом планира да започне до края на 2019 г. да полага основите на втория блок
Пожар е избухнал вчера вечерта в АЕЦ „Ровно“ в Западна Украйна
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт - Проф. Тасев, кой е най-удачният вариант за бъдещето на АЕЦ "Белене"?- В крайна сметка от многото варианти се о...
Япония пусна в експлоатация втори атомен реактор след спирането, наложено от аварията в АЕЦ „Фукушима", съобщи ТАСС. Първият реактор на централата „Се...
Започна свалянето на "калпака" на 2-ри реактор в "Козлодуй" Около 40 млн. лв. са приходите, които очаква ДП "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) от прода...
Токио. Toshiba Corp е близо до подписаване на споразумение за изграждане на ядрен реактор в България на стойност 500 млрд. йени (4.87 млрд. долара), п...
Проектът ще създаде над 18 хил. работни места Споразумения с три водещи български компании подписва щатската компания Westinghouse Electric Company....