Бивш министър размаза Андрей Райчев и Радостин Василев
Как ги посъветва да се държат с дамите
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Как ги посъветва да се държат с дамите
Тежка е короната пред Кирчо и Асен
И посочи къде точно са те
Какво ще покаже вотът на изборите
Кой ще дърпа конците в сглобката
От кого зависи изхода на балотажа
Интересен коментар на топ социологът
Топ социолози коментираха шансовете на новия кабинет
Като описа абсурдната ситуация в момента
И коя фигура посочи социологът
Той описа и маневрите на Бойко Борисов
Коя да бъде управляващата коалиция
Той не смята, че това е вярно
Даниел Митов ще е кандидатът им за президент, казва социологът
Капанът бяха мажоритарните избори, коментира социологът
Най-голямата изненада е, че Борисов е №1, казва социологът
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