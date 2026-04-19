У нас има почва за радикален ислям
Мисля, че в България има почва за радикален ислям. Особената опасност идва от хилядите бежанци, които влизат в страната и които не знаем какви са. Тов...
Твърденията, че у нас наченки на радикален ислям няма, бих определил, най-меко казано, като неверни. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров на кръ...
Окръжният съд в Пазарджик пусна под домашен арест още седем души, обвинени в проповядване на радикален ислям у нас. Става въпрос за Ангел Симов-Айри,...
Народното събрание прие на първо четене промените в Наказателния кодекс, с които се криминализира „радикалният ислям". Промените в НК бяха внесени от...
Омар Мартийн, отнел живота на над 50 души в нощен клуб в Орландо, е бил свързан с радикалния имам Маркус Дуейн Робъртсън, известен на последователите...
Делото на четиримата чужденци, за които се предполага, че са джихадисти, ще бъде гледано днес в Кюстендилския съд. Те са обвинени в това, че са влезли...
Пазарджишката Окръжна прокуратура внесе днес обвинителен акт срещу 14 души за разпространяването на радикален ислям в България. Сред тях е Ахмед Муса,...
Пловдивският апелативен съд отмени условните присъди на районните мюфтии на Пазарджик и Сърница Саид Мутлу и Абдуллах Салих. От друга страна тази на А...
И най-малките признаци на радикален религиозен екстремизъм трябва да срещат твърдата реакция на държавата. Това каза главният прокурор на Рeпублика Бъ...
Окръжният съд в Пазарджик даде ход на делото за мярката за неотклонение на шестимата задържани при акция на ДАНС. Прокурорът по делото Недялко Попова...
Арестуваният в Асеновград е ходжата Ненко Щерев Седем души са арестувани рано тази сутрин в Пловдив и Пазарджик за прояви на радикален ислям във Face...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд не промени мярката за неотклонение "задържане под стража" на обвинените в радикален ислям, съобщи БГНЕС. Исканет...
Майката на Ахмед Муса се кълне, че той не е проповядвал омраза Защитата извади писмо от кралица Елизабет до саудитския крал Арабски шейхове ще свиде...
Пловдив. Пловдивският Апелативен съд не даде ход на делото за разпространение на радикален ислям. Подадената възивна жалба на защитниците на част от п...
30 свидетели твърдят, че имамът ги е призовавал към джихад Задържаният като лидер на група за проповядване на радикален ислям Ахмед Муса може да се и...
София. Народното събрание ще изслуша днес на закрито заседание председателя на ДАНС Владимир Писанчев във връзка с операцията на Прокуратурата и ДАНС...
Държавата не бива да изоставя циганските махали в ръцете на съмнителни секти Мащабна операция на прокуратурата и ДАНС блокира ромските махали в някол...
Полиция и жандармерия блокираха рано сутринта ромските махали в Пазарджик, Пловдив, Хасково и Смолян. Мащабната акция под ръководството на ДАНС и прок...
София. "От 7.00 ч. се проведе специализирана операция от Прокуратурата на Р България, ДАНС и МВР в рамките на образувано досъдебно производство за пре...