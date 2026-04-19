Скандалните Pussy Riot с нов клип (ВИДЕО)
Скандалната група Pussy Riot пусна своя нов видеоклип. Този път момичетата от пънк групата осмиват генералния прокурор на Русия Юрий Чайка, когото опо...
Москва. Набързо приет законопроект от Държавната Дума и непринудена забележка от президента Владимир Путин в края на пресконференция започна маратон...
Москва. Мъж намушка руски свещеник, който беше дълбоко критичен към лидерството на православната църква и бе подръжник на пънк рок групата Pussy Riot,...
Москва. Името на известната вече по цял свят руска пънк група Pussy Riot става търговска марка. Всички продукти с лицата и имената на трите момиче...
Акцията е израз на протест срещу присъдата на трите момичета
Москва. Председателят на Съвета по правата на човека към руското президентство Михаил Федотов изрази надежда, че присъдата срещу Pussy Riot ще бъде от...
Москва. Хакери от Анонимните (Anonymous) разбиха официалния сайт на Хамовническия съд в Москва и качиха видеоклип на поп-фолк изпълнителя Азис. Същия...
Москва. Дяконът на черквата "Христос Спасител" в Москва Сергей Баранов се отказа от духовния си сан, изразявайки недоволството си от присъдата срещу д...
Москва. Московски съд ще разглежда жалбата на рускиня срещу групата Pussy Riot, три от членовете й от която вече бяха осъдени в петък на по 2 г. затво...
Двама мъже и жена с качулки прекъснаха служба в катедралата в Кьолн
Лос Анжелис. Кралицата на поп музиката Мадона направи изявление във връзка с осъдителните присъди на трите пънкарки от руската група „Пуси Райът”, пре...
Брюксел. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Катрин Аштън осъди присъдите, дадени на участниците в групата Pussy Riot ("П...
Москва. Участничките в пънк групата „Пуси райът” бяха осъдени на две години затвор за хулиганство, предаде РИА Новости. Марина Альохина, Надежда Тол...
Москва. Трите участнички в пънк-групата Pussy Riot - 22- годишната Надежда Толоконникова, 30-годишната Екатерина Самуцевич и 24-годишната Мария Альохи...
София. Паметникът на Съветската армия осъмна, окичен с разноцветни качулки на главите на фигурите. Акцията е извършена от поддръжници на руската пънк...