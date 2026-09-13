Всичко за Първа Световна Война

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Папата: Войната е лудост

Папата: Войната е лудост

Венеция. Войната е лудост, заяви папа Франциск, който присъства на церемония във Венеция по повод на 100-годишнината от Първата световна война. "След...

13 септември | 13:36
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