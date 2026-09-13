Откриха 6 потънали кораба от Първата световна война
Находката е станала в Бяло море
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Находката е станала в Бяло море
Белица вече има паметна плоча на жертвите в Първата световна война от региона. Паметникът бе открит официално във вторник от областния управител на Бл...
Откриха два германски разрушителя от Първата световна война. Корабите са прекарали десетилетия, забравени в пристанището на английския град Портсмут,...
250 ученици от седем училища от Кърджали, Крумовград, Ардино и Черноочене пропътуваха маршрутите на армейските части по време на Първата световна вой...
София. Държавният глава Росен Плевнелиев положи венци на Паметника на незнайния воин в памет на българските войници и офицери, загинали в Първата свет...
София. На 27 ноември се отбелязва годишнината от подписването на Ньойския договор, с който се слага край на участието на България в Първата Световна в...
Венеция. Войната е лудост, заяви папа Франциск, който присъства на церемония във Венеция по повод на 100-годишнината от Първата световна война. "След...
Бог знае колко Айнщайновци и Дебеляновци загиват в Първата световна
Болшевиките вадят Русия от играта, но 2 млн. американски войници обръщат войната Тези дни се навършват 100 г. от началото на Първата световна война....
50 държавни глави от цял свят се събраха в Лиеж, Белгия, за да участват в отбелязването на 100-годишнината от началото на Първата световна война. Почи...
Лиеж. В цяла Европа ще се състоят събития, които ще отбележат 100-годишнината от избухването на Първата световна война. Лидерите на 12 участвали във...
Тези дни се навършват 100 г. от началото на Първата световна война. На Запад все още я наричат "Голямата", или "Великата" война. Именно нея, а не - Вт...
Французите нямат пистолети за запасните офицери, руснаците не могат да разчетат шифрите
Европейската аристокрация се събуди от летния си сън и се сети за териториалните си претенцииИзстрелите в Сараево превърнаха за часове кротките бюргер...
София. Министърът на отбраната ще ръководи комитет за честване на 100 години от Първата световна война. На днешното си заседание кабинетът създаде Нац...
Един безсмислен атентат промени съдбата на човечеството
Москва. Ден на възпоменанието на руски войници от Първата световна война ще бъде отбелязан за първи път в Русия в четвъртък. Председателят на Държавн...