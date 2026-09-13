Генерал Василев разобличи провокаторите на протеста. Кои са те?
Не можеш да се опазиш от тях, ние си ги отгледахме, не някой друг
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Не можеш да се опазиш от тях, ние си ги отгледахме, не някой друг
В морската столица са бесни, че кметът Коцев се опитва да яхне недоволството
Девет полицаи са ранени от началото на протестите у нас
Постоянно получаваме оперативни сигнали за провокатори, каза Младен Маринов в парламента
Двама полицейски служители, без защитно облекло, са били нападнати и бити
Огромната маса излиза да протестира по свое собствено убеждение, но винаги се намира малцинство, което се опитва да провокира протеста
Агитки и платени провокатори се опитаха да опорочат протеста.
Велико Търново. Провокатори са нахлули днес в 321 аудитория на Великотърновски университет, съобщиха студентите-окупатори. Около 14:30 часа в 321 ауди...
Недоволни студенти организират контрапротест
Сигналите могат да бъдат подавани във всяко поделение на МВР, на тел. 112 или във facebook страницата на СДВР
София. Сред протестиращите около Народното събрание има провокатори, които създават напрежение сред тълпата. За това алармира вътрешният министър Цвет...
Днес научих как точно се заплаща на протестиращите срещу правителството. Веднага ги споделям - в тази криза всяка възможност да изкара човек някоя пар...
Разногласия спряха блокирането на метрото и летището
Полицейските екипи „Антиконфликт" са реагирали светкавично
София. Девет души бяха задържани в столичното Пето РПУ по време на протеста във вторник. По данни на полицията пък 7000 души са протестиращите. За ч...
София. В протеста срещу високите цени на тока е имало внедрени хора, които са провокирали агресия. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните ра...