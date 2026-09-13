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Заплащането на протестите

Заплащането на протестите

Днес научих как точно се заплаща на протестиращите срещу правителството. Веднага ги споделям - в тази криза всяка възможност да изкара човек някоя пар...

19 юли | 8:00
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