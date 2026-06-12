Проф. Начев: Вирусът засяга сърцето
Води до образуване на микротромби в малките съдове
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Води до образуване на микротромби в малките съдове
Заповедта е на здравния министър проф. Костадин Ангелов
Най-честите симптоми на COVID-19 не са висока температура и кашлица, а загубата на вкус и обоняние
Спазвайте всички мерки, зове професорът
Световно известният хирург проф. Генчо Начев е фаворит за титлата в 12-ото издание на големия тенис турнир "Лидерите" 2015 за купите на "Стандарт" и Б...
По-строги мерки за здравните длъжници, лимити за болниците, листи на чакащите и разделяне пакета на Здравната каса на две. Това са най-парливите проме...