Пловдивчанин преби човек. Остана на пробация
Нанесъл му тежка телесна повреда
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Нанесъл му тежка телесна повреда
Бил ядосан, че не е нает отново, осъдиха го на 8 месеца пробация
Хасан Осман е бил оъсден за това, че в качеството си на кмет на населено място, в което няма нотариус или районен съд, заверил нотариално заявление о...
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров ще забрави за 25 на сто от заплатата си през следващите две години. Парите от месечното му възнаграждение в парламент...
Софийският градски съд отреди на лидера на "Атака" Волен Сидеров 2 години пробация заради петте му присъди, по които той сключи споразумения с прокура...
Депутатът от "Атака" Десислав Чуколов ще се подписва два пъти седмично за период от две години. Софийският градски съд му наложи наказание от 2 години...
Paйoннa пpoĸypaтypa – Cтapa Зaгopa пocтигнa ocъдитeлнa пpиcъдa cpeщy Aнгeл Гeнoв oт Cтapa Зaгopa, пpeдaдeн нa cъд зa пoдaвaнe нa нeвяpнo пoвиĸвaнe зa...
Жената обрала мъж, за когото се грижела Жена получи наказание „Пробация" за нагла кражба от дома на мъж в петричко село. П.Г. живеела в съседно селищ...
Половин година пробация и удръжки за Чуколов Лидерът на "Атака" Волен Сидеров сключи споразумение с прокуратурата по две от делата срещу него, но не...
Побойник от разложко село се отърва само с пробация за нанесена средна телесна повреда на свой съселянин. По-леката присъда е заради сключено споразум...
Майка бе изправена пред съда, след като в продължение на 9 месеца „забрави" да плаща издръжка на 10-годишното си дете. 29-г В. Т. от гоцеделчевското...
Половин година пробация присъдиха магистратите на жител на Дупница, който отправил закани за убийство на свой съгражданин. В края на октомври, миналат...
Осъден на пробация благоевградчанин напусна работа и ще грабне метлата, за да изтърпи наказанието си. Мъжът с инициали К. Г. в началото на септември м...
Един от най-добрите ни автомобилни състезатели Илия Царски бе признат за виновен по дело от преди 2 години и получи 6 месеца условно с 3 години изпита...
Прокуратурата предложи споразумение на съда, с което Асен Бербатов, брат на футболиста Димитър Бербатов, да отнесе наказание пробация за период от 3 г...
Петима осъдени на пробация се държат 24 часа "под око", споделиха вчера опита си от Варненската апелативна прокуратура. Петимата са болни и трудноподв...
34-годишна жена, обявена за общодържавно издирване, е открита вчера в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. При проверка на З.К. и извършена сп...
Трима бургазлии бяха осъдени на по 6 месеца пробация, заради отвличането на 14-годишно момиче. "Заложническата криза" се разиграла навръх Коледа през...
Стара Загора. Най-лекото наказание – пробация, получи от Старозагорския районен съд общинският лидер на ДПС в Града на липите Юсни Ибрям за купуване н...