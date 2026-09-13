Скопие си присвои и Райна Княгиня
Семерна Масегодия и Северна Короя на Балканите, каза проф. Кирил Топалов
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Семерна Масегодия и Северна Короя на Балканите, каза проф. Кирил Топалов
Разследването е по повод излъчени два репортажа от разследване на Нова телевизия
Съдът махна и главната счетоводителка на общината Златка Мусева
Съдът гледа делото срещу него за присвояване на 2 млн. лв. общински пари
Кметът на Созопол беше обвинен, че е присвоил 2 млн. лева
Кметът на Созопол с мярка за неотклонение "Подписка"
Обвиниха управника на Златица Магдалена Иванова за злоупотреби
Условна присъда получи Асен Тонев за длъжностно престъпление и присвояването на над 243 000 лв, както и за 66 631 лв. неплатени данъци
Върховният касационен съд оправда окончателно зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов по делото за длъжностно присвояване, съобщи бТВ. Бившият мини...
10 години затвор и конфискация на половината имущество получи бившият шеф на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров. Причината е, че Воен...
Пловдив. Заместник-кметът на община Съединение Георги Трендафилов бе задържан от полицията заради длъжностно присвояване на 15 000 лева от касата на г...
Благоевград. Полицията задържа крадлив бензинджия от санданското село Вълково. 31-годишният Д.Н. работел на бензиностанция в Сандански. Той измислил с...
Две години условно с 3-годишен изпитателен срок получи мъж, присвоил 193 хил. лв. от клона на "УниКредит Булбанк" в Гоце Делчев. 44-годишният Георги...
Благоевград. Бившият пощаджия на петричкото село Яково Георги Тилев сяда на подсъдимата скамейка в Окръжен съд – Благоевград за присвояване на 137 932...
София. Обвиняемите по случая с КТБ ще бъдат проверявани от Комисията за незаконно придобито имущество за 10 години назад, съобщиха от прокуратурата....
Плевен. Обявеният за измамник на годината Станимир Весков Василев, който открадна с електронен подпис крупната фирма „Агро-бел 2001" в началото на год...
"Никога не съм смятал, че невинен може да бъде осъден", каза Цветанов София. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов бе оправдан от Софийския градс...
София. 5 години затвор по обвинението за длъжностно присвояване поиска прокуратурата за бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Днес се очаква делот...
София. В Софийски градски съд ще се проведе първото заседание по третото дело срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов за длъжностно...
Велико Търново. 48-годишна банкова служителка е обвинена в присвояване на 23 643 лв. Работата по случая е започнала още през 2012 г. В хода на разсле...