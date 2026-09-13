Шокиращо! Правителства и парламенти в демократичния свят губят доверие
Доверието в парламента е намаляло в 36 демокрации, сред които Аржентина, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Южна Корея, Австралия и Съединените щати,...
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Доверието в парламента е намаляло в 36 демокрации, сред които Аржентина, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Южна Корея, Австралия и Съединените щати,...
За какво призова управляващият директор на МВФ
България няма да може да добавя нови условия към преговорната рамка
Служебният вътрешен министър допълни, че корупцията е основно в сферата на обществените поръчки
От 1989 г. до момента в България са сформирани 14 редовни правителства и 7 служебни
И двете държави може да изгубят ако продължи тази система на блокиране
Секретни зони, тайни заговори и НЛО излизат от засекретени документи
Историческото решение беше взето днес в Лондон
Трябва да изградим икономиката на утрешния ден, каза шефът на МВФ
Заседание на правителствата на България и Гърция ще има на 26 февруари в Александруполис
Куба и Никарагуа на мушката на Доналд Тръмп
Гръцкият премиер Алексис Ципрас пристигна с шестима от министрите си в София за съвместно заседание на двете правителства. По време на съвместно засе...
Правителствата на София и Атина слагат енергийните проекти на масата "Булгартрансгаз", "Посейдон" и "Едисон" инвестират в съоръжението в Александрупо...
София. По три решения и половина на ден е била заетостта на трите правителства, които се смениха през 2014 г., показва справка на администрацията на М...
Тръгва ревизия кой как е издавал лицензи за търговия с оръжие и боеприпаси Заради взривовете край Горни Лом Върховната административна прокуратура за...