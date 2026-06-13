Докладът за произхода на COVID-19 е лъжа
Това твърди Майкъл Помпео, отявлен критик на Китай
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Това твърди Майкъл Помпео, отявлен критик на Китай
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Държавният секретар на САЩ направи нещо, което никой негов предшественик не посмя
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