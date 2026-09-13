Помощното училище напълно неизползваемо след пожара
Пожар изпепели тази сутрин над 400 кв. м от покривната конструкция на сградата на помощно училище "Стефан Караджа" в кв. Южен на Пловдив, предаде БГН...
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Пожар изпепели тази сутрин над 400 кв. м от покривната конструкция на сградата на помощно училище "Стефан Караджа" в кв. Южен на Пловдив, предаде БГН...
Стара Загора. Коледни пакети с продукти от първа необходимост за бедстващото население на град Мизия след наводненията през лятото са събрани в обявен...
София. Проверки във всички помощни училища в София започва Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от пресцентъра й. Инспекторите от...
София. Децата в 4-то помощно училище са оставяни без педагогически надзор, е признала директорката. Това съобщи по бТВ служебният министър на образова...
Наказват директорката, 4-о помощно внезапно пусна обява за възпитател Детето ми още трепери дори при снимка на училището, разказа майката Ана-Мария...
Дори да няма виновни учители за Ана-Мария, гузното потулване на скандала взриви обществото Скандалът с 13-годишната Ана-Мария, който взриви медии и с...
Нарекоха пред мен сина ми "кретен", но търпим, защото няма друго школо, казва тя Случаят с детето аутист Ана-Мария, чиито родители винят учител за бл...
Кърджали. Сензорна зала отвори врати в Помощно училище „Д-р П. Берон" в Кърджали. В нея по график ще се провеждат занятия с деца, страдащи от аутиз...