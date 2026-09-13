Край! Съдът реши съдбата на бившата полицайка Симона
Доказано бе, че е укривала Георги Семерджиев, който уби на чул. "Черни връх" две млади жени
Следете всички новини, анализи и коментари за Полицайка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Доказано бе, че е укривала Георги Семерджиев, който уби на чул. "Черни връх" две млади жени
Всички бяхме напръскани с боя, разказа Христина Кирилова
История като от криминален филм
По случая е образувано досъдебно производство
Жената е откарана в болница
Окръжният съд в Благоевград потвърди най-тежката мярка за Симона Лулеова
Около нея не за първи път има неприятности
Образувано е следствено действие, уведомена е прокуратурата
Задържани са шестима мъже
Роднините на една от жертвите поискаха над 1 млн. лв. обезщетение
Тя и колегата й от патрула Георги Малински са разследвани за длъжностни престъпления
Вътрешният министър каза последствията от наводненията
Образувано е дисциплинарно производство срещу служител на ОДМВР – Стара Загора, съобщиха от полицията
Министерството на вътрешните работи е обзето от хора, които искат да пречат на промяната, каза депутатът
Семерджиев избягал от местопрестъплението само с едната си обувка
Досъдебното производство е образувано след проверка, извършена по отделени материали от воденото срещу обвиняемия Семерджиев
Униформената редовно се возела в колата на мъжа и когато той бил спиран за проверка на пътя, тя показвала служебната си карта
Административно решение от полицията
Симона Радева е била отведена принудително в столичното следствие
Полицията смята, че заподозряната и ранената са имали интимна връзка