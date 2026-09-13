Всичко за Pisa

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PISA изпитва за работа в екип

PISA изпитва за работа в екип

Дават точки и за добър "етикет" в чата Тази година PISA ще изненада 15-годишните ученици с още един тест върху умения, които те не са усвоявали в учи...

17 март | 6:20
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PISA вдига летвата

PISA вдига летвата

През пролетта осмокласниците ни вече ще решават задачите само на компютър Децата ще правят виртуални експерименти с електроцентрали и земетресения P...

03 февруари | 6:00
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Метрото влиза в буквара

Метрото влиза в буквара

PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...

22 януари | 20:55
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