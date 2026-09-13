Училището губи битката за децата. PISA показа огромен проблем с дисциплината
Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
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Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
Повече от 13 500 ученици, учители и родители са проявили интерес към специализираните ресурси на „Клет България“
Специализираните ресурси са подготвени от издателство „Клет България“
По-ниските глобални резултати на PISA се дължат на пандемията и ученето дистанционно
Кампанията „Четем – разгръщане светове“ се бори с функционалната неграмотност
Заради ниските резултати на учениците ни в PISA
Проблемите започват още в 5-и клас, каза Маргарита Илчева
По данни на PISA
Причината са ниски резултати на учениците
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