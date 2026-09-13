Съкратени работници от "Пиринска мура" отново на бунт
Благоевград. 150 бивши работници на мебелната фабрика „Пиринска мура" в Банско отново се стягат за протест. Американският собственик на дружеството А...
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Благоевград. 150 бивши работници на мебелната фабрика „Пиринска мура" в Банско отново се стягат за протест. Американският собственик на дружеството А...
Благоевград. Близо 150 работници, които напуснаха фирма „Пиринска мура" в Банско през юли, ще внесат искове в Районен съд – Разлог до края на тази сед...
Благоевград. Над 150 работници, които напуснаха фирма „Пиринска мура" в Банско през юли, ще протестират, ако не получат служебни бележки от предприяти...
Банско. Почти всички 150 работници, които напуснаха фирма "Пиринска мура" в Банско през юли, ще съдят предприятието за неизплатени заплати. За да мога...
Благоевград. Почти всички 150 работници, които напуснаха фирма „Пиринска мура" в Банско през юли, ще съдят предприятието за неизплатени заплати. За да...
Благоевград. 200 работници от мебелния завод „Пиринска мура" в Банско отиват на борсата, след като работодатели и синдикати не успяха да решат въпроса...
Фирмата затвори врати за месец, готвят масови съкращения Благоевград. Едно зло никога не идва само. На свой гръб тази поговорка усещат 270-те работни...
Благоевград. Как да се спрат масовите уволнения на работници в „Пиринска мура" АД – Банско ще умуват експерти от различни институции на среща в курорт...
Благоевград. Как да се спрат масовите уволнения на работници в „Пиринска мура" АД – Банско ще умуват експерти от различни институции на среща в курорт...
Благоевград. Шефове забавят, но не забравят за протестите на своите подчинени. Това стана ясно от действията на Управителния съвет на „Пиринска мура"...
Благоевград. Над 250-те работници на „Пиринска мура" АД получиха и октомврийските си заплати, макар и с 2 дни закъсение. В сряда по обяд те спряха раб...
Изплащат заплатите на над 250 души
Благоевград. Ден преди предвидената за сряда среща със собствениците на „Пиринска мура" АД над 250-те работници отново блокираха пътя от Банско за Бла...
Благоевград. Най-сетне над 250-те работници на фирма „Пиринска мура" АД в Банско получиха вест от САЩ от своя работодател Александър Грос. Хората не с...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев като представител на държавата ще проведе спешна среща в понеделник във фирма „Пиринска му...
Благоевград. Над 250-те работници на фирма „Пиринска мура" АД – Банско ще заведат индивидуални искове срещу работодателя си за невзети заплати. Те пол...