Всичко за Петя Раева

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Диетична торта "Петя"

Диетична торта "Петя"

За да е сладка Коледата, "Стандарт" покани депутатката от ДПС Петя Раева да представи своя уникална рецепта за диетичен десерт. В предишния мандат нар...

21 декември | 7:45
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