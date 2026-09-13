Половин век затвор за убийците на бременната Петя (ОБЗОР)
ВКС потвърди присъдата на приятеля на младата жена и помагача му Емил Азов и Михаил Миков проявили безпощадна бруталност и садизъм към момичето Общо...
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ВКС потвърди присъдата на приятеля на младата жена и помагача му Емил Азов и Михаил Миков проявили безпощадна бруталност и садизъм към момичето Общо...
Емблематичната певица Ивана бе специален гост на ексклузивното парти с код зелено на Петя Раева и New Green Line в Пловдив. Събитието, което се провед...
Петя Раева събра светски елит на пищен купон в ресторант "Ниагара", за да представи уникалния си продукт за отслабване "New Green Line". Хранителната...
Четири златни правила свалят килограмите, казва светската дама и ексдепутатка Името на Петя Раева нашумя още по време на мандата й в 41-вото и 42-рот...
Петя и Евгени - хармония не само по Свети Валентин
За да е сладка Коледата, "Стандарт" покани депутатката от ДПС Петя Раева да представи своя уникална рецепта за диетичен десерт. В предишния мандат нар...
Петър Кънев отива в Павликени