Предизборно разпитваха министри на ГЕРБ за АМ "Хемус"
Петя Аврамова и Николай Нанков определиха разпитите като намеса в кампанията им
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Петя Аврамова и Николай Нанков определиха разпитите като намеса в кампанията им
Привиква регионалния министър днес
Пускат тунел "Витиня" в началото на 2021 г.
Министър Аврамова каза къде какво се строи
Интересът към Програмата е голям, показват данните
Пуснат и нова програма
До края на 2020 г. ще продължат ремонтните дейности в тунел "Витиня", каза Петя Аврамова
Първите 800 м от тунел „Железница” на АМ "Струма" вече са прокопани
Ще тестват цялата администрацията, за да се провери за още случаи
Системата цели генериране на повече приходи за пътната система в България
„Все пак тол такса ще се плаща за Северната скоростна тангента", поясни регионалният министър
Идеята е обсъждана в работна група на регионалното министерство
Всички партии в СОС искат писмени гаранции, че софиянци няма да останат без вода
Не захранваме Перник с вода от София. Ще използваме ВиК мрежата на София, каза Петя Аврамова
"Прокуратурата ще получи пълна подкрепа по разследването на водната криза в Перник", обеща тя
Саниране на сгради и ремонти на пътища са основните дейности за финансиране
Спецпрокуратурата проверява Петя Аврамова и Нено Димов за безстопанственост и престъпления по служба
Регионалният министър Петя Аврамова провери пътищата във Врачанска област
Това съобщи строителният министър Петя Аврамова
Проектът ще струва около 25 милиона