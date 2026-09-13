Процедурата за свръхдефицит: Сигнал, че бюджетът има нужда от оздравяване
Експерти говорят и за "Кошница с грижа"
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Експерти говорят и за "Кошница с грижа"
Икономистът Петър Ганев посочва, че сегашният проблем не е срив на приходите, а раздута разходна част
Икономисти предупреждават за растящ дефицит, дълг и риск от европейска процедура
Анализатор от ИПИ обясни защо еврото не е причината за поскъпването
Държавата държи общините зависими, а 11% от БВП вече отиват за чиновници
Удря работника по джоба
Повече гъвкавост в механизма за МРЗ и ревизия на имотните данъци са неизбежни
Той обърна внимание и върху допълнителните 7 милиарда дълг, които няма да влязат в бюджета
Последно трайно сме покривали критерия за ценова стабилност през 2018 г.
Инфлацията ни е само 0,1 над средната в зоната към декември
Ако остане сегашният бюджет, 10-те процента увеличение на заплати в администрацията няма как да се случи
В първия момент, когато видях бюджета, си помислих, че някой се шегува, казва финансист
По думите му за вдигането на заплатите в МВР допълнителният разход е 1,2 милиарда лева
Възможно е за няколко години да постигнем още 10% от покупателната способност на европейците
Няма как да стане на 1 януари 2025 г., смята Петър Ганев
От ИПИ подкрепят увеличаването на корпоративния данък от 10% на 15%
Изборите повлияха на бюджета със забавянето му, казва Петър Ганев
Няма пари за заплати, пенсии и общини
Не мисля, че целият пакет от данъчни закони може да мине, казва Петър Ганев
Важни решения бяха взети на днешното Общо събрание на ПФК "Левски"