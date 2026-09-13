Мария Габриел: България има нужда от бъдещите си таланти
Подкрепата на младите хора е основен приоритет, каза вицепремиерът
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Подкрепата на младите хора е основен приоритет, каза вицепремиерът
Свети Йоан Рилски Чудотворец е извършил много чудеса през живота си и след смъртта си
Принцът стана патрон на Националния фонд за спешни ситуации
Принцът за втори път ще се съюзи с „London's Air Ambulance“
11 номинирани ще получат престижния приз на гала церемония
Херцогинята е новият кралски патрон на фондацията „Family Action“
Треньорът на "Реал" М Зинедин Зидан е патрон на един от най-големите турнири за деца в света. Става въпрос за "Данониада", чието записване в България...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще участва в пресконференция, посветена на IV Международен фитнес фестивал „Аз избирам движението", орга...
Кметът на Варна Иван Портних приветства в първия учебен ден преподавателите за възрожденския дух, с който отстояват честта на професията, за всеотдай...
С поднасяне на венци и цветя десетки благоевградчани отбелязаха 159 години от рождението на Димитър Благоев. Сред официалните гости на тържествения ри...
Благоевградската общественост ще отбележи 159 години от рождението на Димитър Благоев. Тържественият ритуал по полагане на венци и цветя ще се състои...
Кърджали. Възпитаниците на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали станаха съзидатели на книга за своя патрон. Те са единствените ученици в...
Журналисти от елитни френски медии се впуснаха в маратон по тракийските гробници Бойко Борисов ще бъде официален патрон на българската изложба в Лувъ...
Гоце Делчев. 142 години от рождението на патрона на града – Гоце Делчев, бе отбелязана във вторник. Едноименната община и тази година организира тради...
Община Гоце Делчев организира вечер, посветена на 110-та годишнина от гибелта на патрона на града. - Гоце Делчев. Той загива от турски куршум на 4-...