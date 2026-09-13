Русия шампион по офшорки
Русия е една от страните, най-силно свързани със създаването на офшорни компании, пише в. "Ведомости". Според изданието над 6000 жители на страната п...
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Русия е една от страните, най-силно свързани със създаването на офшорни компании, пише в. "Ведомости". Според изданието над 6000 жители на страната п...
Започнаха проверките на Националната агенция за приходи на българите с офшорки, чиито имена излязоха в "Панама гейт". Международният консорциум на раз...
Изтеклите документи на юридическата фирма "Мосак Фонсека", свързали редица големи световни имена с офшорни сметки и компании, засегнаха и държавния гл...
След "Панама гейт" Страните от ЕС ще обменят данни за компаниите, регистрирани в данъчен рай Действителните собственици на фирми в офшорни зони ще б...
Финансовите министри на страните членки на ЕС одобриха серия от мерки за борба с укриването на данъци, съобщи АФП. Стъпките са във връзка със скандала...
ПЕС застава решително срещу избягването на данъци Президиумът на Партията на европейските социалисти, в който участват представители на партиите-чле...
Скандалът с панамските офшорки може да е предизвикан от две обидени служителки на адвокатската кантора "Мосак Фонсека". Това заяви американският финан...
Нови имена на приближени до кандидата за президент на САЩ Хилари Клинтън и съпруга й и бивш държавен глава Бил Клинтън изплуваха в рамките на разкрити...
Пак се омаскаряват избрани хора, а други се премълчават Борис Попиванов,Институт "Иван Хаджийски" Досиетата, които изтекоха от панамската адвокатска...
Документите, излизащи като част от финансовото разследване "Панамагейт", ще осветлят приватизацията по време на прехода. Това прогнозира бившият финан...
Панама става примерна държава, испански министър падна Петте най-големи икономики в ЕС сключиха споразумение за споделяне на данъчна информация, коет...
НАП започва проверки за произхода на средствата на лицата, които излизат в "Панамагейт". Ще се следи дали при трансфера на средствата са платени всичк...
Бившият вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че "Панамагейт" ще излязат и имената на още политици. Дянков...
Компания "Подеста Груп" оказвала лобистки услуги на "Сбербанк" "Документите на Панама" разкриха връзка между хора от екипа на Хилари Клинтън и Кремъл...
Лео е спечелил Е74 милиона, Моуриньо води при треньорите Лионел Меси, чието име излезе покрай Панамския скандал като футболист, който крие доходи, пр...
След като британският премиер Дейвид Камерън се оказа замесен в "Панама пейпърс", той прави опит да изчисти името си с ново законодателство. Камерън п...
Рейтингът на Камерън се срина
До 40 млрд. лева могат да се върнат в държавата Българите, които са скрили пари в офшорни компании, да ги върнат у нас в срок и срещу "наказание" от...
"Панамагейт" разтресе света през последните дни. Най-големият офшорен скандал компрометира политици, бизнесмени, спортисти, актьори и стотици известни...
Опоненти поискаха оставката на британския премиер заради "Досиетата от Панама" Британският премиер Дейвид Камерън призна, че до 2010 г. е притежавал...