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Панихидата ще е на 5 юли
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Панихидата ще е на 5 юли
Да се поклонят пред актрисата дойдоха Богдана Карадочева и съпругът й Стефан Димитров
С панихида, курбан, изложба и филм, показващ гибелната стихия на 6-и февруари преди 4 години, почерненото село Бисер почете шестте жертви, които даде...
Кметът на Плевен Георг Спартански отмени редовния си брифинг в понеделник заради участието си в панихида в памет на невинните жертви на комунистически...
Свещеник от Сливен организира панахида за загиналите в Сирия руски военни. "За целта получих благословия лично от сливенския митрополит Йоаникий", зая...
Кралица Летисия и крал Филип VI присъстваха на заупокойната панихида в памет на българския княз Кардам. Снощи българското царско семейство се събра в...
Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
Добрич. Съботната утрин събра близките на жертвите на влака София - Кардам в добричкия храм "Св. Георги", където архиерейският наместник отец Иван Дой...
Берковица. В храма „Рождество на пресвета Богородица" в Берковица бе отслужена панахида в памет на Йордан Радичков, който си отиде от този свят преди...
Свещеници със заупокойна молитва за Неврокопския митрополит Натанаил Заупокойна панихида в памет на жертвите при пътно-транспортни произшествия бе от...
Видин. Над 100 души – близки на загиналите, бивши и настоящи работници в завод „Миджур" и жители на Горни Лом, запалиха свещи и се помолиха за душите...
Благоевград. 6 месеца от кончината на Неврокопски митрополит Натанаил се навършват днес. Големият български духовник почина на 16 ноември миналата год...
Хасково. Почитат паметта на шестимата загинали младежи преди три години в Симеоновград. Днес на лобното им място ще има панахида и заря. Младежите бях...
Добрич. Панихида по повод 6-ата година от трагедията с влака София - Кардам, при който загинаха 9 души, пет от които от Добрич, отслужи в храм "Св. Ге...
Добрич. Добрич ще почете паметта на жертвите във влака София-Кардам в края на февруари. По покана на кмета Детелина Николова Варненският и Великопресл...
Добрич. С панихида, отслужена от свещеници в добричкия храм "Света Троица" украинската общност в Добрич, както и множеството студенти от Украйна, коит...
Пловдив. С панахида жителите на Катуница ще почетат паметта на на 19-годишния Ангел и 17-годишния Павел, които загинаха при размириците в селото пред...
Липсват свещи за 4 000 лева, а не за 32 бона
Благоевград. Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Натанаил отслужи панихида за загиналите в борбите за Освобождение. С литургията в дв...
София. „Левски" отдаде почит на Гунди и Котков. Днес е навършват 42 години от трагичната смърт на легендарните футболисти. От 11 часа на Централните с...