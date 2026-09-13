Конфликтът в Иран започва преди 2500 години
Проф. Овчаров говори за произхода на прабългарите и връзката им с иранския етнос
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Проф. Овчаров говори за произхода на прабългарите и връзката им с иранския етнос
Той подчерта, че Казанлък е прекрасен район, в който паралелно се развива културно-историческия туризъм
Финансовият обелиск на Борисов рухна и затрупа енергийните землянки на Нинова
Ако са невинни, да се защитят, каза координаторът на санкциите
Реши ли да каже нещо по въпроса
Очаквано напрежение на форума на социалистите
Румен Овчаров разкритикува и мерките на правителството за овладяване на инфлацията
Днес българският народ е обединен около националната си кауза, както отдавна не е бил
Те са от организацията на Румен Овчаров
Според нея важно ядро на левицата е било отрязано като с нож
Той подкрепя 24 май да е "Ден на българската писменост, просвета и култура"
С приемането на християнството в началото на IV в. с форма на ротонди се строят главно мавзолеи на известни личности
Става дума за уникална ротонда и кръгла сграда с диаметър 8 метра
Две катедрали спорят за първенство в Дъблин Денят на св. Патрик е най-таченият празник в Ирландия. Ето защо посветената на този светец катедрала е пъ...
Патриарх Вартоломей се изживява като папа, въпреки че е само "пръв по достойнство" сред останалите източни архиереи. Така проф. Николай Овчаров опреде...
На над 100 находки само за седмица се натъкна екипът на проф. Николай Овчаров на Перперикон. Българският Индиана Джоунс показа част от най-ценните отк...
Колеги, приятели, почитатели на пътешествията от всякаква възраст събра в Кърджали проф. Николай Овчаров за премиерата на пътеписа си „В Африка – сре...
Проф. Николай Овчаров - Проф. Овчаров, започвате разкопки в Мисионис, какво очаквате? - Той е сред най-перспективните обекти, не е нов. Всъщност пре...
Ще върна БСП на социалистите, зарече се Манолова Мая Манолова получи знакова подкрепа за лидер на БСП само броени дни преди заседанието на 48-ия конг...
София. „Истинските герои" на предстоящите предсрочни избори могат да бъдат българските социалисти, стига промените в ръководството да бъдат реални....