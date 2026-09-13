Чарлз пусна обява. Търси служител от любима професия
Работното му място ще е във фермата на Сандрингам
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Работното му място ще е във фермата на Сандрингам
Нито един от кандидатите не е скъсан на летния курс
Мястото е диво и труднодостъпно, съобщиха планински спасители
Предприемачът бе отличен със "Златна мартеница" за 2016 г. Николов започна с няколко крави, с европроекти разшири стопанството с мандра и магазини К...
Трупът на 60-годишен е бил намерен в землището на село Кирково, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Овчар открил тялото на местния жител. Дежурна операт...
42-годишен мъж от Разград бе отвлечен от бивш работодател, за да „доработи" дължима ангария. Инцидентът се разиграл в понеделник вечерта в кубратск...
Много жени ми се предлагат след печалбата, хвали се Здравко Парите са, за да се печелят. Спечелените пари са, за да се харчат. Това заяви вчера за "С...
Избира с кастинг кой да гледа животните, ще си търси "сгодна женица" Овчарят милионер от петричкото село Първомай Здравко Траянов прави планове да си...
Миналата година Здравко загубил печеливш фиш за 460 000 лв. "Това ми е трети джакпот в живота. Какво по-голямо щастие от това! Първите два пъти ме го...
Здравко се е покрил или в Гърция, или на село Обещал на шефа си 1000 лв. почерпка и се отказал от последната заплата Кой спечели шестицата от тотото...
Овчар рецидивист за малко не уби възрастна жена от ивайловградското село Попско, за да задигне спестяванията й от 200 лева. Нападателят нахлул в дома...
Мирослав стана овчар, за да преуспее в България Аграрното образование е не просто плюс, а решаващо за успешното развитие, казва младият мъж В края н...
52-годишен овчар от варненското село Млада Гвардия загина от антракс в болница "Св. Марина". Мъжът се заразил от кръвта на болната си крава, която зак...
Овчар оцеля, след като бе ударен от мълния край Златоград. Пострадалият мъж обаче има 30% изгаряния и е настанен в болницата "Св. Георги" в Пловдив....
Станислав Яневски, известен като Виктор Крум от поредицата за Хари Потър, се похвали, че е скъсал с мутренския имидж. "Мускулите ми пречеха, моят мени...
Пловдив. Изчезналият преди три дни в Стара планина 58-годишен овчар от Дъбене е открит мъртъв от негови съселяни. Първоначално те твърдяха, че Ненко П...
Акцията по издирването на овчар, който е изчезнал в района на Стара планина, в Централен Балкан, продължава вече четвърти ден. 58-годишният мъж бил на...
Треньорът на Италия излъгал гаджето си, че бил фармацевт