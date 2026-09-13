Проф. Мавров: Кадрова промяна не се прави с внушения
Не мога да приема решения, основани на неистини и недоказани твърдения, заяви той
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Не мога да приема решения, основани на неистини и недоказани твърдения, заяви той
Предложи професионалната кандидатура на д-р Мартин Захариев
United Group подкрепя силните и независими медии в региона
Предупреждението се отправя в отворено писмо,
Те изпратиха писмо до премиера, здравния и образователния министър
В отворено писмо до медиите те настояват спешно да се прекрати „опасното изкривяване“ на енергийния пазар, предизвикано от неправомерната държавна пом...
Написаха писмо до премиера и главния прокурор
Един министър се оценява не по езика, който държи, а по работата, която е свършил. Аз съм близо 20-тина години директор на Националния исторически муз...
Футболистите и треньорският щаб на ПФК ЦСКА АД написаха отворено писмо до премиера на България Бойко Борисов. Публикуваме текста без редакторска намес...
ЦСКА не е КТБ, не ощетявайте данъкоплатците с 15 милиона лева Прочути привърженици на ЦСКА се събраха и написаха декларация, която изпратиха до медии...
Отворено писмо към здравния министър Петър Москов стана хит във Фейсбук. То е написано от Ваня Костадинова, която сравнява как здравната система се гр...
Председателят на Общобългарския комитет " Васил Левски " Васил Василев излезе с отворено писмо до президента Росен Плевнелиев. Ето какво пише той до д...
Това отворено писмо на Обединени спортни клубове "Левски" е отговор на публикуваната от еколога и зелен активист Стефан Аврамов позиция, в която той н...
Олимпийски и световни шампиони, както и единственият носител на Световната купа в зимните спортове Радослав Янков се подписаха под отворено писмо до п...
Отворено писмо до премиера Бойко Борисов написаха представители на всички основни организации на хотели, ресторантьори, ски учители, служители в сфера...
Уважаема госпожо Цачева, Като една от най-големите и влиятелни печатни медии вестник "Стандарт" се присъединява към призива на в-к "Труд" да бъде оси...
Депутатът от ПФ Петър Петров и негов съратници от НФСБ излязоха с отворено писмо до кмета на Сливен Стефан Радев. "Във връзка с ваше изявление относно...
Отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, посланика на САЩ в България Ма...
Стара Загора. Старозагорският митрополит разпространи чрез медиите необичайно отворено писмо до всички миряни от епархията. По думите на владиката то...
София. Извършителят на двойното убийство при дискотека „Соло" Илиян Тодоров, който получи доживотна присъда, но се укри от правосъдието, отново влезе...