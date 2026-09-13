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Пишат на премиера за Банско

Пишат на премиера за Банско

Отворено писмо до премиера Бойко Борисов написаха представители на всички основни организации на хотели, ресторантьори, ски учители, служители в сфера...

25 февруари | 12:35
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