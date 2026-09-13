Джокович с нова славна победа на US Open
Сърбинът реализира рекордните си на Флъшинг Медоус 18 аса
Следете всички новини, анализи и коментари за Открито Първенство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сърбинът реализира рекордните си на Флъшинг Медоус 18 аса
Световната номер едно Арина Сабаленка е подчертана фаворитка за купата “Дафне Акхърст”
Ноле се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция
Млади надежди ни славят в Откритото първенство
Новак Джокович трудно надделя над хърватския Дино Призмич
На финала при мъжете ще спорят Новак Джокович от Сърбия и Даниил Медведев от Русия
Руснакът Даниил Медведев се класира за финала в тазгодишното издание
Подобри досегашно върхово постижение на швейцареца Роджър Федерер
Димитров отпадна в третия кръг на Откритото първенство на САЩ
Вторият поставен в схемата сърбин победи с 6:0, 6:2, 6:3 Александер Мюлер
Според настоящите правила, всички пристигащи в САЩ трябва да бъдат напълно ваксинирани срещу Ковид
Успешен старт за Цветана Пиронкова във Франция. Тази вечер нашата тенисистка се класира за втория кръг на Откритото първенство. Това стана след победа...
Сидни. Ракета номер 1 на Испания Рафаел Надал ще се завърне на корта за Откритото първенство на Австралия, което започва на 19 януари. Тенисистът проп...
Пекин. Дъжд в китайската столица отлага старта на двубоя между Григор Димитров и Пабло Андухар. Двубоя Бердих – Троицки все още не е започнал, а мачът...
Мелбърн. 16-годишният Александър Зверев, определян от специалистите като един от най-талантливите тийнейджъри в момента, триумфира с титлата при юноши...
Мелбърн. Шампионката от последните 2 сезона на Откритото първенство по тенис на Австралия (Australian Open) Виктория Азаренка отпадна на полуфиналите...
София. Повече от 220 състезатели от 35 държави ще участват в 33-то издание на Откритото първенство на България по бадминтон, кръг от Европейската купа...
Ню Йорк. Още на самия старт приключиха участието си на Откритото първенство по тенис на САЩ най-добрите български тенисисти Цветана Пиронкова и Григор...
Григор Димитров постигна с лекота победа във Великобритания, с която се класира за втория кръг на "Уимбълдън" в страната. Поставеният под номер едно...