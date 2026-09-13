Освободен е ключов държавен служител
Кой е назначен временно на позицията
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Кой е назначен временно на позицията
Холмс бе осъден на 400 години затвор през 1988 г.
Не е упражняван контрол върху финансирането на политическите партии, са мотивите на депутатите
Двамата му помощници също си тръгнаха
Илия Груев вече няма да е помощник на Флориан Кофелд
Предстои връщането му в България
"Скоро се очаква той да се завърне в България", съобщи външният министър Захариева
Звездата и брат му ще са под домашен арест срещу 1,6 млн. долара гаранция
Софийският районен съд пусна Стайко Стайков от ареста
Алегри е фаворит за поста
Полфрийман беше освободен от затвора на 20 септември
Контрактът е разтрогнат по взаимно съгласие
Вадят им паспорти в Египет, чакат ги у нас най-рано след седмица Смели дами освободили шестте БГ пленници в Судан. За това се похвалиха от "Новата су...
София. Директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов е бил осободен, съобщи БНР. Решението за поста е взето по предложение на министъра на труда и...
София. Председателят на Агенцията за бежанците Николай Чирпанлиев е освободен от поста. Това съобщиха от Министерски съвет пред БГНЕС. За временно из...
София. Таксиметровият шофьор Михаил Куртев, който това лято помете 12 души на спирка на бул. "Цариградско шосе", е освободен от ареста под парична гар...
Бургас. Обвиненият в поръчково убийство Пламен Дишков-Кела вече е свободен гражданин, научи "Стандарт". Той е бил пуснат от предварителния арест преди...
Пловдив. Ромският бос Цар Киро вече е на свобода. Десет минути преди 09, 30 часа той бе пуснат от затворническото общежитие в Пловдив. Лъскав „Мерцеде...
Борисов не се разпозна в скандалното тефтерче
Триполи. Няколко часа след като бе похитен и отведен в неизвестна посока от група въоръжени мъже, временният либийски премиер Али Зейдан беше освободе...