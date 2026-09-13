Всичко за Освободен

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Цар Киро вече е на свобода

Цар Киро вече е на свобода

Пловдив. Ромският бос Цар Киро вече е на свобода. Десет минути преди 09, 30 часа той бе пуснат от затворническото общежитие в Пловдив. Лъскав „Мерцеде...

18 октомври | 8:33
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Освободиха премиера на Либия

Освободиха премиера на Либия

Триполи. Няколко часа след като бе похитен и отведен в неизвестна посока от група въоръжени мъже, временният либийски премиер Али Зейдан беше освободе...

10 октомври | 12:47
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