Осъдиха болница "Селена" за нарушени права на пациенти
Здравното заведение завишава 8 пъти таксата на конкурент за вземане на стволови клетки
Следете всички новини, анализи и коментари за Осъдена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Здравното заведение завишава 8 пъти таксата на конкурент за вземане на стволови клетки
Окончателното решение по делото се чака през януари 2021
Община Исперих е осъдена да плати лечението на бездомно куче
Жена с влязла в сила присъда е установена и задържана на автогарата в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Полицаи забелязали 47-годишната Г.С....
Съдът я наказа за прелюбодейство и употреба на алкохол
Варна. Общинска служителка е осъдена за измама в големи размери. Варненският районен съд наложи наказание от 3 години лишаване от свобода, отложено...