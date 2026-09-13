Всичко за Орхан Исмаилов

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Зам.-министър плаши с оставка

Зам.-министър плаши с оставка

Зам.-министърът на отбраната Орхан Исмаилов е заплашил с оставка заради решение на военния министър Николай Ненчев, за което не е бил уведомен. Земеде...

30 януари | 19:10
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