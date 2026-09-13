Орхан Исмаилов: Доган е минало, царят е гол
Хората на Доган сами се унищожават, казва председателят на Народната партия "Свобода и достойнство"
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Хората на Доган сами се унищожават, казва председателят на Народната партия "Свобода и достойнство"
9 души от АПС отиват при ДПС-Ново начало, Делян Пеевки ще бъде премиер, каза председателят на НДПД
Хора от Гражданско сдружение ДЕН ще бъдат включени в листите на ГЕРБ
Живописецът Орхан Исмаилов показа няколко платна на футболна тематика
Членовете на НПСД не са свалили доревието си от Орхан Исмаилов, казва лидерът на Воля
Според Исмаилов срещу него е извършено „активно мероприятие” с цел да бъде компрометиран...
„Не съм съгласен с тази коалиция, защото в партията не сме взимали такова решение. Това беше негово лично решение”, заяви Касим Дал за Орхан Исмаилов....
Заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов запазва поста си и остава в екипа на министъра на отбраната Николай Ненчев. Това съобщиха от пресцент...
Нов скандал тресе Реформаторския блок. Този път мирът в размирната коалиция е заплашен от конфликт между военния министър и лидер на БЗНС Николай Ненч...
Зам.-министърът на отбраната Орхан Исмаилов е заплашил с оставка заради решение на военния министър Николай Ненчев, за което не е бил уведомен. Земеде...
"Ако има и капка съмнение, че съм имал контакт с чужди разузнавания, няма да съм на този пост зам.-министър на отбраната и не ми е тук мястото, готов...
София. Основният проблем е в това, че България не можа да изработи ясна национална позиция по "Южен поток". Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан от...
София. "Още нямам нито един основателен аргумент да оттегля кандидатурата на Орхан Исмаилов за зам. министър на отбраната". Това съобщи военният минис...
Депутатът от Патриотичния фронт Слави Бинев обяви готовността да подаде оставка като председател на парламентарната комисия по култура и медии, ако се...
Взето е решение РБ да издигне петима областни управители Реформаторският блок продължават да стои зад заместник-министъра на отбраната Орхан Исмаилов...
София. Без конгрес и излъчване на управляващо тяло, Реформаторският блок ще остане накуцващо и бавно движещо се политическо тяло, а нашите партньори в...
Заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов е заплаха за националната сигурност, като имаме притеснения, че може да изнася информация за турското...
Откакто е част от управлението, Патриотичният фронт може да се похвали с общо пет инициативи. Две от тях вдигнаха много шум и имат потенциала да спъна...
София. Срещата между министъра на отбраната Николай Ненчев със съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов е била отложена, съобщиха от Минис...
„До момента нямам нито едно съществено основание да искам неговото отстраняване от кабинета", каза военният министър