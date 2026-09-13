Прокурори и следователи с инициатива за продължаване на съдебната реформа
Разговорът с и.ф. главния прокурор бе по инициатива на ръководствата на съсловните организации
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Разговорът с и.ф. главния прокурор бе по инициатива на ръководствата на съсловните организации
Организации на възрастните с призив до Радев и Киселова
Знаковата подкрепа идва два месеца преди гласуването на кандидатурата в кадровия орган на съдебната власт
Вдигането на туристическия данък не е съгласувано с бизнеса, твърдят те
Съветниците от БСП подкрепиха кандидатурата на Цветомир Петров за председател на Столичния общински съвет
Декларации започнаха да разпространяват софийски партийни организации
Това заяви председателят на партия МИР Симеон Славчев след днешната среща в София
"Зелени Балкани" в помощ на птиците
Руската генерална прокуратура с решение
Дарението е по програмата на компанията „Ти и Lidl за по-добър живот“, чийто фонд достигна 715 000 лв.
С нов закон ограничават не само контактите, а и телефонните обаждания между насилник и жертва
„Вие сте силен съюзник на САЩ“, казаха те на българския министър-председател
Гешев се ангажира да съдейства на организациите при реализацията на техните инициативи
Браншови организации на земеделски производители и преработватели ще поемат отношенията на двата сектора с изпълнителната власт, вместо сегашните мног...
След 26 години демокрация, някак неусетно осъмнахме с подменена парадигма. Някой открадна морала, написа си нотариалния акт за неговата собственост...
София. Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации, членове на Българска...
Преговорите между синдикати и работодатели трябва да приключат до края на август Лек ръст от 3-4% на минималните осигурителни доходи се очертава за 2...
Кадровиците: Всяка организация ни е важна
София. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" и организации от туристическия бранш и за опазв...
София. Да бъде разрешено даряването на орган от жив донор, който не е родственик на болния, за да намалее листата на чакащите за трансплантации. За то...